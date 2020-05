Einzelhandel in Viersen : Betten Baues schließt und bleibt doch geöffnet

Seit 50 Jahren ist Betten Baues in Viersen ansässig. Nun läuft in dem Geschäft an der Hauptstraße der Räumungsverkauf. RP-Foto: Jörg Knappe Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Der Name bleibt, das Stammpersonal auch. Doch ab Juli hat Betten Baues in Viersen einen neuen Inhaber. Das 1903 in Mönchengladbach gegründete Unternehmen ist seit 50 Jahren in Viersen ansässig.

Schnäppchen rund ums Bett sind noch bis Ende Juni an der Hauptstraße 120 in Viersen möglich. Große Schilder verkünden bei Betten Baues einen Räumungsverkauf. „Ich habe mich entschieden, mich mehr auf Mönchengladbach zu konzentrieren.

So ganz verlassen wir Viersen aber nicht. Ein langjähriger Kollege aus Paderborn, Werner Friecke, wird das Bettenhaus Baues übernehmen und unter dem gleichen Namen fortführen“, sagt Peter Baues. Es ändert sich quasi nur die Leitung. Das bekannte Team wird ebenfalls weiter vor Ort sein.

Das 1903 in Mönchengladbach gegründete Unternehmen ist seit 50 Jahren in Viersen ansässig. Vor drei Jahren vergrößerte man sich und zog in die ehemaligen Räumlichkeiten von Kaiser’s ein. Entsprechend modern umgebaut, wird dort von Matratzen und Unterfederungen über Boxspring- und Wasserbetten bis hin zu Bettwäsche, Kissen, Oberbetten und Accessoires alles inklusive der fachlichen Beratung angeboten.