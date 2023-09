Räumung in Brüggen Hotel „Brüggener Klimp“ wurde vermutlich überwiegend von Leiharbeitern belegt

Die 40 Personen, die bis zur Räumung am Dienstag im Hotel „Brüggener Klimp“ untergebracht waren, haben sich größtenteils selbst um einen neue Unterkunft gekümmert. Zwei von ihnen wurden in Unterkünfte der Burggemeinde Brüggen gebracht. Darüber informierte Bürgermeister Frank Gellen (CDU) am Mittwoch auf Anfrage. Die Gemeinde sei am Dienstag lediglich auf Amtshilfeersuch des Kreises Viersen im Einsatz gewesen, betonte er. Das Hotel werde privat betrieben. „Das Sozialamt der Gemeinde Brüggen war vor Ort, um zu verhindern, dass bei der Räumung die Gäste des Hotels in die Obdachlosigkeit entlassen werden“, erläuterte eine Sprecherin des Kreises Viersen. Nach Informationen unserer Redaktion soll das Hotel überwiegend von Leiharbeitern genutzt worden sein.