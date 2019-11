Skurriler Raub in Viersen : Räuber gibt Geschädigter Laptop zurück

Viersen Skurriler Raubüberfall am Willy-Brandt-Ring in Viersen: Erst raubt ein Mann eine Handtasche, dann gibt er zumindest einen Teil der Beute der Geschädigten zurück.

Am Montagabend wurde eine Frau auf dem Weg zu ihrem Auto von einem Mann auf den Kopf geschlagen. Der etwa 25 bis 30 Jahre alte Täter entriss ihr gegen 18.25 Uhr eine rosa Handtasche mit Inhalt. Wie die Polizei mitteilte, gelang es der Geschädigten aber, den Täter zu Fuß zu verfolgen; dabei sprach sie den Mann auch an. „Nach diesem kurzen Gespräch händigte der Täter der Geschädigten dann tatsächlich noch einen Laptop aus, der sich in der Tasche befunden hatte“, erklärte ein Polizeisprecher. „Der Unbekannte verschwand dann mit der Handtasche und der darin befindlichen Geldbörse in grobe Richtung Löhcenter.“ Dort verliert sich die Spur des Mannes.