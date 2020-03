Kriminalität in Viersen : Räuber bedroht Verkäuferinnen mit Messer

Viersen Bei einem Raubüberfall auf die Kik-Filiale in Viersen-Dülken hat der Täter am Donnerstagabend zwei Verkäuferinnen mit einem Messer bedroht.

„Die beiden Mitarbeiterinnen der Filiale, die sich zum Tatzeitpunkt alleine in den Räumlichkeiten befanden, fingen an zu schreien, wodurch der Räuber ohne Beute die Flucht in unbekannte Richtung ergriff“, erklärte ein Polizeisprecher. Der Mann hatte die Filiale am Bruchweg um kurz vor 20 Uhr betreten und Bargeld aus der Kasse gefordert.