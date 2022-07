Fund in Viersen : Rätsel um Hunderte tote Hummeln am Wegesrand

Eine Gruppe Spaziergänger, die regelmäßig am Hohen Busch unterwegs ist, entdeckte entlang eines Weges Richtung Wald die toten Tiere. Foto: Prömper Foto: Ja/Proemper,Antje (proe)

Viersen Spaziergänger haben in Viersen an einem Wegesrand Hunderte tote Hummeln entdeckt. Sie fragten sich, was es damit auf sich hat. Vertreter von Nabu und Landwirtschaftskammer waren vor Ort. Was die Ursache sein soll.