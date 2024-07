Für die Sommerferien Ausflugstipps – der Alleen-Radweg

Vorbei an alten Stellwerken, unter Autobahnbrücken hindurch können kleinere Aussichtspunkte angefahren werden. Entlang der Strecke gibt es Plätze zum Verschnaufen – vor allem für Familien mit kleinen Kindern hilfreich, die noch nicht ganz so lange durchhalten. Unter anderem sind Tische und Bänke in der Nähe des Willicher Bahnhofes, am Formerweg in Münchheide oder zwischen den Autobahnbrücken aufgestellt. Unterwegs begegnet man auch historischen Gebäuden, etwa der Willicher Bahnhof. Er war von 1874 bis 1979 neben dem Güterverkehr für eintreffende Stahlarbeiter und rausfahrende Pendler die wichtigste Verbindung.. An diese Zeit erinnert auch eine alte Rangierlok, die an der Strecke in Schiefbahn-Niederheide steht.