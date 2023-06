Lang erwartetes Projekt in Schwalmtal Warum die Sanierung des Radwegs L3 erneut verschoben wurde

Schwalmtal · In Schwalmtal ärgern sich Radfahrer immer wieder über den schlechten Zustand von Radwegen – an einigen Stellen wie an der Renneperstraße bereits seit Jahren. Warum es dort nicht weitergeht.

02.06.2023, 17:23 Uhr

Die Sanierung des Radwegs L3 steht weiter aus. Foto: Daniela Buschkamp