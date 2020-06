Radeln in Schwalmtal : Radweg in Ungerath erneuert

Schwalmtal Laut Kreis Viersen soll die erste Bauphase an der Kreisstraße 9 in dieser Woche abgeschlossen werden. Ab Montag beginnt die zweite Phase. Für Autofahrer in Ungerath gibt es dort eine Baustellenampel.

Der erste Bauabschnitt für die Erneuerung des Geh- und Radweges an der Ungerather Straße (K9) wird Ende dieser Woche fertiggestellt. Dies teilt der Kreis Viersen mit. Ab Montag, 8. Juni, beginnt die zweite Phase vom Beginn der Ortsdurchfahrt bis zur Kreuzung mit der L 371: Dann wird der Weg innerhalb Ungeraths erneuert. Während der Arbeiten wird die Fahrbahn halbseitig gesperrt, eine Ampel regelt den Verkehr, Halteverbotsschilder wurden aufgestellt. Die Arbeiten sollen in der zweiten Juli-Woche abgeschlossen sein. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich.

(busch-)