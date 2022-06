Unfall in Niederkrüchten : Radlerin prallt mit Auto zusammen

Niederkrüchten Als die Pedelecfahrerin die Kreisstraße zwischen Niederkrüchten und Elmpt überquerte, achtete sie laut Polizei offenbar nicht auf den querenden Verkehr.

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist eine 77-jährige Pedelecfahrerin am Mittwoch gegen 15 Uhr leicht verletzt worden. Dies teilte die Polizei mit. Die Frau aus Brüggen war mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Annastraße in Niederkrüchten unterwegs; sie kam aus Birth und fuhr in Richtung Boscherhausen. Als sie die Kreisstraße zwischen Niederkrüchten und Elmpt überquerte, achtete sie laut Polizei offenbar nicht auf den querenden Verkehr. In der Kreuzung stieß sie mit dem Wagen eines Schwalmtalers (23) zusammen, der in Richtung Niederkrüchten unterwegs war. Die 77-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.