Brüggen Der andere Unfallbeteiligte kam aus Düsseldorf.

Beim Überholmanöver eines Radlers ist am Sonntag um 15.45 Uhr eine Frau (72) aus Niederkrüchten verletzt worden. Sie war laut Polizei mit ihrem E-Moutainbike in Brüggen-Born auf dem Radweg am Borner See in Richtung Borner Mühle unterwegs. Als ein Düsseldorfer (25) in der gleichen Richtung überholen wollte, stürzte die Frau.