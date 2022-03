Vorfall in Schwalmtal : Radler stürzt in Straßengraben

Der Mann wurde per Rettungswagen in ein Hospital gebracht. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein Radfahrer (51) ist bei einem Unfall am Donnerstag in Schwalmtal gegen 6.30 Uhr schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Nettetaler mit seinem Fahrrad auf der Renneperstraße in Richtung Boisheim unterwegs: Dabei ist er geblendet worden, verlor die Kontrolle über das Rad und stürzte in einen Straßengraben, so ein Zeuge. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen des Unfalls melden sich beim Verkehrskommissariat unter Ruf 02162 3770.