Dülken : Radler prallt gegen Auto und wird leicht verletzt

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht (Symbolfoto). Foto: dpa/Nicolas Armer

Dülken Beim Zusammenstoß eines Autos und eines Fahrradfahrers in Dülken ist der Radler leicht verletzt worden. Laut Polizeiangaben war ein 38-jähriger Mönchengladbacher am Sonntag gegen 13.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gewerbering im Industriegebiet Mackenstein in Richtung Metallstraße unterwegs.

Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines 62-jährigen Dülkener Autofahrers, der die Mackensteiner Straße in Fahrtrichtung Waldnieler Straße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

(emy)