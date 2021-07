Unfall in Schwalmtal-Waldniel : Radler fährt Spaziergänger um

Laut Polizei stellte sich der Fußgänger dem Radler in den Weg. Symbolfoto: dpa Foto: dpa/Friso Gentsch

Schwalmtal Ein Spaziergänger (60) ist am Montagabend bei einem Unfall in Schwalmtal-Waldniel leicht verletzt worden: Er stellte sich einem Radler in den Weg.

Ein Schwalmtaler (60) ist am Montag um 19.10 Uhr leicht verletzt worden. Er spazierte mit seiner Frau am Schotterweg auf der Kastanienallee in Richtung L 371. Zeitgleich war ein Radler (53) in dieser Richtung unterwegs und wollte an dem Paar vorbeifahren. Laut Polizei stellte sich der 60-Jährige ihm in den Weg, um ihn auf sein schnelles Fahren aufmerksam zu machen. Trotz Vollbremsung konnte der Radler einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.

(busch-)