Unfall in Viersen : Junger Radler fährt Achtjährige an

Bei einem Verkehrsunfall auf einem Gehweg in Viersen ist am Montagnachmittag ein achtjähriges Mädchen leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, fuhr ein 14-jähriger Viersener gegen 17.40 Uhr mit seinem Rad auf dem Gehweg der Gladbacher Straße in Richtung Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Etwa in Höhe der Einmündung Sophienstraße sei der Jugendliche dann mit dem Mädchen, das ihm entgegen kam, zusammengestoßen. Dabei habe sich die junge Viersenerin zum Glück nur sehr leicht verletzt.