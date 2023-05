Schützenfest in Schwalmtal-Vogelsrath 2023 Radikale Änderungen beim Schützenfest in Vogelsrath

Was sind die interessantesten Programmpunkte? Erstmals gibt es eine Party vor dem Schützenfest am Mittwoch, 17. Mai, ab 20 Uhr. Das Motto lautet: „Schluss mit Siesta, wir feiern Fiesta“. Happy Hour für Cocktails ist von 21 bis 22 Uhr. Für Musik sorgt DJ Chris aus der Skihalle Neuss. Karten kosten im Vorverkauf sieben Euro, an der Abendkasse neun Euro; erhältlich bei Küchen Theven und bei Bruderschaftsmitgliedern. Am Donnerstag, 18. Mai, beginnt um 12 Uhr der Klompenball. Am Freitag, 19. Mai, wird es ab 20 Uhr erstmals beim Kirmesball festlich. Am Samstag, 20. Mai, beginnt um 16 Uhr das Festhochamt in St. Georg, um 20 Uhr folgt der „Ball der Königin“. Am Sonntag, 21. Mai, ist um 11.30 Uhr großer Zapfenstreich am Ehrenmal in Vogelsrath; um 12 Uhr beginnt der musikalische Frühschoppen, um 16 Uhr die Parade zu Ehren von Königin Christina vor der Gaststätte Wassenberg. Beim Dorfabend gibt es nicht nur ein buntes Programm. Wer während des Schützenfestes aufgefallen ist, wird vom Spieß bei der Verdonnerung zur Kasse gebeten.