Unfall in Viersen : Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Viersen Eine 18-jährige Radfahrerin wurde bei einem Unfall an einer Kreuzung in Viersen verletzt. Die beteiligte Autofahrerin soll einfach weiter gefahren sein. Gegen die Unbekannte wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Eine Autofahrerin soll am Montagnachmittag an der Kreuzung Gladbacher Straße/Bebericher Straße/Mühlenstraße in Viersen eine Radlerin angefahren haben und weitergefahren sein, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das teilte die Polizei mit. Die 18-jährige Radlerin wurde leicht verletzt. Sie beschrieb die Autofahrerin, die in einem silbernen oder grauen Kleinwagen unterwegs gewesen sein soll, als etwa 60 bis 70 Jahre alt, die grauen Haare zum Dutt gebunden. Hinweise: Telefon 02162 3770.