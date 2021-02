Kollision in Viersen : Radfahrerin bei Unfall in Süchteln verletzt

Radfahrerin bei Unfall in Süchteln verletzt

Kollision in Viersen

Süchteln Eine 26-jährige Radfahrerin aus Süchteln ist am Freitag in Süchteln angefahren worden. Dabei wurde sie verletzt und musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Freitagmorgen ist eine 26-jährige Radfahrerin aus Süchteln auf dem Radweg der Kreuzung Tönisvorster Straße/ Ratsallee in Süchteln angefahren worden. Dabei wurde sie verletzt, musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 8 Uhr wollte laut Polizei ein 55-jähriger Autofahrer aus Süchteln von der Tönisvorster Straße nach rechts in die Ratsallee abbiegen. Dabei fuhr er die 26-Jährige an. Laut Polizei hatte sie zunächst an der Kreuzung gestoppt und war erst losgefahren, als die Ampel für sie grün zeigte.