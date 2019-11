Süchteln Der Unfall ereignete sich an der Grefrather Straße in Süchteln.

Eine 42-jährige Radfahrerin ist am Freitag an der Grefrather Straße in Süchteln beim Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben fuhr die Süchtelnerin um 13.20 Uhr stadteinwärts. In Höhe Hausnummer 67 nahm ihr eine 69-jährige Autofahrerin aus Viersen die Vorfahrt, als diese einen Parkplatz verließ. Die Radlerin stürzte.