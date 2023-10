Freiheitsstraße Radfahrerin bei Unfall in Viersen schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Samstag, 30. September, gegen 14.20 Uhr: Ein 82-jähriger Viersener wollte mit seinem Auto von der Freiheitsstraße nach links in die Lindenstraße abbiegen, dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 66-jährigen Radfahrerin aus Viersen. Wie die Polizei weiter berichtet, wurde die Viersenerin durch den Unfall schwer verletzt und in ein Viersener Krankenhaus eingeliefert.