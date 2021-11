Vorfall in Viersen : Radfahrerin fährt gegen Fahrertür

Beim Aussteigen übersah ein Autofahrer eine Radfahrerin. Sie fuhr mit dem Rad in die Tür und stürzte. Foto: dpa/Fabian Strauch

Viersen Die Polizei rät Autofahrern, vor dem Aussteigen in den Rückspiegel zu schauen. Am Samstag wurde eine Radfahrerin verletzt, die in eine sich plötzlich öffnende Autotür fuhr.

Leicht verletzt wurde am Samstag eine 29-jährige Radfahrerin, als sie gegen eine geöffnete Fahrzeugtür fuhr und stürzte. Gegen 21.35 Uhr fuhr ein 38-jähriger Nettetaler auf der Gereonstraße in Viersen. In Höhe der Förderschule parkte er und öffnete die Fahrertür. Dabei achtete er nicht auf die Radfahrerin, teilt die Polizei mit.

(hb)