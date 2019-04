Unfall in Viersen-Dülken : Radler verletzt sich bei Zusammenprall mit Auto

Dülken Ein 59-jähriger Radfahrer aus Dülken ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 46-jähriger Mann aus Goch am Montag gegen 10.15 Uhr auf der Venloer Straße in Dülken und bog in den Westgraben ab.

Möglicherweise wegen der tief stehenden Sonne sah er den entgegenkommenden Radfahrer zu spät. Der 59-Jährige musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

(RP)