Fahrerflucht in Viersen Radfahrer flüchtet nach Unfall

Leicht verletzt hat sich ein Passant bei einem Unfall. Wie die Polizei meldet, sind Einsatzkräfte am Sonntag gegen 18.10 Uhr zur Hardter Straße in Viersen-Hoser gerufen worden. Dort hatte ein 16-Jähriger vom Lichtenberg aus kommend die Kreuzung Landwehr überquert, er lief auf dem Geh- und Radweg. Von hinten sei ein Fahrradfahrer gekommen, der in gleicher Richtung unterwegs war, und habe ihm angesprochen, dass er aufpassen solle, wo er laufe. Dann sei der Lenker des Rads mit dem Rücken des Fußgängers zusammengekommen, worauf er stürzte. Den Radler beschreibt er als dunkel gekleidet, mit einem blauen Langarm-Shirt, einer schwarzen Mütze und einem schwarzen Helm. Das Rad oder Pedelec sei blau gewesen, mit einem Schriftzug auf dem Rahmen.