Vorfall in Viersen : Radfahrer entreißt Frau die Handtasche

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Wer hat am Sonntag um 9 Uhr einen Überfall an der Goetersstraße in Viersen beobachtet? Der Täter mit blonder Igelfrisur flüchtete mit dem Rad.

Eine Frau (35) aus Krefeld ist am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr an der Goetersstraße in Viersen zum Opfer eines Handtaschenräubers geworden. Ein Fahrradfahrer näherte sich ihr von hinten, riss ihr die Handtasche von der Schulter und flüchtete in Richtung Burgstraße. Die Polizei leitete ein Fahndung nach dem Flüchtigen ein, doch erfolglos. Das Opfer beschreibt den Mann als 1,75 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, mit blonder Igelfrisur und einem blauen Fleck unter dem rechten Auge. Zeugen melden sich bei der Kriminalpolizei unter Ruf 02162 3770.

(busch-)