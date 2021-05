Viersen : Radfahrer schwer verletzt

Am Sonntag ist ein Radfahrer in Viersen verunglückt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Viersen Bei einem Unfall hat sich am Sonntag ein 30-jähriger Mountainbike-Fahrer aus Viersen so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Bei einem Verkehrsunfall hat sich am Sonntagmittag ein 30-jähriger Mountainbike-Fahrer aus Viersen so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor der Radfahrer gegen 12.30 Uhr auf einer abschüssigen Passage im Waldgebiet Hoher Busch die Kontrolle über sein Mountainbike und stürzte. Dem Unfall vorausgegangen sei eine „unklare Verkehrssituation mit einem entgegenkommenden Radfahrer“, so ein Polizeisprecher.