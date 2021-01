Unfall in Viersen : Radler rutscht und verletzt sich schwer

Wie die Polizei berichtet, waren keine anderen Verkehrsteilnehmer in den Unfall verwickelt (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Der Unfall ereignete sich am Montagabend in Viersen. Der 42-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 42-jähriger Radler hat sich am Montag in Viersen bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Viersener gegen 20 Uhr auf der Gladbacher Straße aus Richtung Plenzenweg in Richtung Kreuelsstraße. Er zog das Vorderrad hoch und fuhr eine kurze Strecke nur auf dem Hinterrad. Das Hinterrad rutschte weg, der 42-Jährige verlor das Gleichgewicht und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

(naf)