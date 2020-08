Viersen: Auto kollidiert mit Fahrrad : Radfahrer schwer verletzt

Viersen Am Mittwoch gab es in Viersen wieder einen Autounfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Nach Polizeiangaben übersah der Autofahrer auf der Bachstraße eim Abbiegen auf ein Grundstück den Radfahrer auf dem Radweg.

Mit schweren Verletzungen ist am Mittwoch ein 57-jähriger Radfahrer nach einem Unfall in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Viersen auf der Bachstraße in Richtung Kölnische Straße. Wie die Kreispolizeibehörde mitteilte, kollidierte das Auto mit dem 57-jährigen Radfahrer aus Viersen, als das Auto nach links in ein Grundstück abbog. Der Radfahrer war auf dem Radweg der Bachstraße in Richtung Neuwerker Straße unterwegs, kam dem Auto also entgegen. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer und verletzte sich. Zur stationären Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.