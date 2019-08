Unfall in Viersen : Elfjähriger Radler bei Unfall leicht verletzt

Dülken Die Ermittlungen dauern an.

Ein elfjähriger Junge hat sich am Mittwochnachmittag bei einem Sturz mit dem Fahrrad in der Dülkener Innenstadt eine blutende Armverletzung zugezogen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Junge im Bereich der Kirche St. Cornelius und kam aus bisher ungeklärter Ursache zu Fall. Die Ermittlungen dauern an, der Elfjährige kann erst zu dem Vorfall angehört werden, wenn das Einverständnis der Eltern vorliegt. Sicherheitshalber war der Junge nach dem Sturz in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt worden.