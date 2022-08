Blitzer in Niederkrüchten : Radarfalle in Flammen – Polizei bittet um Hinweise

Ein „Panzerblitzer“ wurde in Niederkrüchten angezündet und beschädigt. Unser Foto zeigt ein ähnliches Modell, das in Viersen im Einsatz ist. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Unbekannte Täter haben die teilmobile Radarmessstation des Kreises Viersen in Niederkrüchten angezündet. Dabei wurde das im Volksmund „Panzerbitzer“ genannte Gerät beschädigt. Nicht ausgeschlossen ist, dass zwei Raser für das Feuer verantwortlich sind, die ihre Geschwindigkeitsübertretung verschleiern wollten.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, brach das Feuer in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus. „Der ,Blitzer‘ hatte schon einige Tage an dieser Stelle gestanden“, berichtete eine Polizeisprecherin. „In jener Nacht gegen 3 Uhr waren nach ersten Erkenntnissen zwei Motorräder mit hoher Geschwindigkeit über die Damer Straße durch den Ort gerast. Unmittelbar darauf war das Feuer an dem Gerät bemerkt worden.“