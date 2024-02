Zum Valentinstag im Kreis Viersen Am Ex rächen? Tierschützer setzen schräge Idee um

Wer noch eine Rechnung mit dem Ex- Partner oder der Ex-Partnerin begleichen will, kann dazu eine ungewöhnliche Aktion des Tierschutzvereins „Notfelle Niederrhein“ nutzen. Die Tierschützer haben dazu, wie Vereins-Vorsitzende Heike Neuser erläutert, die Idee eines Tierheims in New Jersey/USA aufgegriffen. „Wir haben diskutiert, ob wir das auch machen wollen. Aber dann haben wir gedacht: Warum nicht? Es ist ja für eine gute Sache“, erläutert sie.