Bauprojekt in Viersen : Rabitzgewölbe im Saal der Königsburg ist saniert

Bauprojekt in Viersen

Das sogenannte Rabitzgewölbe im Saal der Königsburg an der Hochstraße in Süchteln ist restauriert worden. Foto: Königsburg

Süchteln Jahrzehntelang war das Deckengewölbe des großen Saals verfallen, nur noch Teile des Putzes waren vorhanden. Jetzt ist es restauriert worden. Damit sei ein wichtiges Etappenziel erreicht, heißt es beim Verein Königsburg 2.0. Weitere Restaurierungsarbeiten für 2020 sind geplant.

In diesem Jahr seien noch weitere Restaurierungsarbeiten an den Saalwänden, den Fenstern und im Souterraingeschoss mit dem Königsburg-Keller geplant, teilt der Verein mit. Wobei nicht alles glatt und perfekt sein solle: „Die Spuren der Vergangenheit sollen sichtbar bleiben“, betont der Vereinsvorsitzende Thomas Musen. In einem zweiten Bauabschnitt soll der technische Ausbau der Königsburg folgen.