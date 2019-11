Kultur in Niederkrüchten : Rabauken im Kulturprogramm

Mit Gesang, Dudelsack, Geige, Handtrommel und Teekisten-Kontrabass bringen die vier „Rabauken“, wie der niederländische Bandname Rapalje bereits warnt, am 8. Mai beim Folk-Konzert eine Menge Unterhaltung und Charisma auf die Bühne. Foto: Thomas Goedde

Die ersten Veranstaltungen für 2020 in Niederkrüchten stehen bereits. Neu dabei sind ein Folk-Konzert der Band „Rapalje“ und eine Aufführung des Niederrhein Theaters. Auch eine Kunstausstellung ist geplant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Esch

Theater aus Brüggen und Folk aus den Niederlanden: Das Niederkrüchtener Kulturprogramm für das erste Halbjahr 2020 hält zwei Neuigkeiten bereit. Auch etablierte Veranstaltungen und Termine sind bereits in Planung. Dazu gehört auch eine karnevalistische Seniorensitzung, ebenso wie die Kammermusikreihe „Niederkrüchtener Musikabende“. Wir haben eine kurze Übersicht zusammengestellt.

Ausstellung Für 28. Februar 2020 ist die Eröffnung eine Ausstellung der Künstlerin Susanne Rabe geplant. Die gebürtige Düsseldorferin, die aber vor 26 Jahren nach Niederkrüchten zog, wird gemalte Bilder in Öl und Acryl zeigen. „Es sind surrealistische Bilder mit einzelnen realistischen Elementen“, sagt die Künstlerin selbst. Der Surrealismus diene ihr als Ausgleich zu ihren realistischen Porträts von Tieren und Menschen, sagt die 56-Jährige: „Da kann ich meiner Eingebung und Fantasie freien Lauf lassen.“

Info Mehr Details im Kulturkalender Kalender Veranstaltungs- und Kulturkalender der Gemeinde sind im Netz zu finden unter www.niederkruechten.de. Dort folgen ebenfalls Details zu Terminen, Kartenverkauf und Eintrittspreisen. Telefon Für weitere Auskünfte oder Anregungen können Bürger auch telefonisch Kontakt mit dem Bürgerservice aufnehmen unter Telefon 02163 9800.

Theater Für 25. April 2020 ist eine Aufführung des Niederrhein Theaters in den Räumlichkeiten des „Tor 21“ im Gewerbepark An der Beek vorgesehen. Das Ensemble unter Leitung von Verena Bill ist regional bekannt und hat seinen Sitz in der Burg Brüggen. Für das Kulturprogramm in Niederkrüchten sei der Auftritt des beliebten Theater-Ensembles ein großer Gewinn, sagt Hermann-Josef Bonus von der Gemeindeverwaltung.

Folk-Konzert Für 8. Mai 2020 ist zudem ein Konzert mit dem Titel „Celtic-Folk Night“ und der niederländischen Band Rapalje in der Begegnungsstätte in Niederkrüchten geplant. Bereits in den Vorjahren war die Band im Umland zu Gast, zuletzt in Waldniel. Beim Konzert der niederländischen Musiker erwartet das Publikum Musik aus verschiedenen Epochen – gespielt auf mehr und weniger bekannten Instrumenten. Mit Gesang, Dudelsack, Geige, Handtrommel bis hin zum Teekisten-Kontrabass bringen die vier „Rabauken“, wie der niederländische Bandname bereits warnt, eine Menge Unterhaltung und Charisma auf die Bühne. Mitsingen, tanzen und feiern, auch mit Kindern: Das Konzert bietet auch Gelegenheit für einen Besuch mit Kindern.

Markt Am 27. und 28. Juni 2020 wird voraussichtlich das dritte Elmpter Marktfest stattfinden am Elmpter Rathaus und auf der Poststraße. Veranstalter ist der Verein „Niederkrüchten macht mobil“, die Gemeindeverwaltung unterstützt die Veranstaltung unter anderem mit finanziellen Mitteln in Höhe von 2000 Euro. Im vergangenen Jahr fand das Fest zum ersten Mal in Elmpt statt und war sehr gut besucht, ebenso wie dieses Jahr. Rund 40 Stände mit Kunst- und Handwerkermarkt boten auf dem Markt Gelegenheit zum Stöbern und Einkaufen. Auch ein buntes Musik- und Aktionsprogramm rundete das Fest ab, bei dem Einzelhandel und ortsansässige Unternehmen zusammenkamen.