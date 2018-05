Viersen: Quizfragen rund um den Niederrhein knacken

Viersen Vier prominente Kandidaten und vier Zuschauer suchen am Samstag in der "Fabrik für Genusskultur" nach Antworten

Es ist eine Antwort, die am Niederrhein zu schier unendlich vielen Fragen passt: "Anundfürsisch ja!" Beim Niederrhein-Quiz am Samstag, 26. Mai, in der "Fabrik für Genusskultur" an der Düsseldorfer Straße 31 in Süchteln, müssen sich die Teilnehmer da schon konkretere Antworten einfallen lassen. Je ein prominenter Kandidat bildet ein Team mit einem wagemutigen Zuschauer - so vereint sich Expertenwissen mit Menschenverstand und die Fragen werden bestimmt leichter zu knacken sein.

Als berühmte Rätselrater - jedenfalls am Niederrhein - treten an: Diana Menschig, Hedwig-Maria Sieberichs, Dieter Könnes und Martin Röse. Wenn Menschig als Autorin nicht gerade in fantastischen Parallelwelten unterwegs ist oder moderne Märchen schreibt, teilt sie sich mit Mann, Hunden und Katze ein Haus am Niederrhein. Sieberichs verwandelt sich regelmäßig in "Engel Hedwich", geerdet ist die Kabarettistin in Schwalmtal. Der gebürtige Süchtelner Könnes arbeitet als Moderator für den WDR. Röse ist gebürtiger Düsseldorfer, kennt sich aber in Viersen aus - schließlich leitet er seit zwei Jahren die Lokalredaktion der Rheinischen Post.