50 Jahre Viersen : Ein Logo zum Stadtjubiläum

Viersen Seit 1970 bilden Alt-Viersen, Dülken, Süchteln und Boisheim die Stadt Viersen. Mit einem neuen Logo soll im Jubiläumsjahr 2020 unterstrichen werden, dass die vier Orte Teil eines Ganzen sind.

In Dülken – also am Niederrhein – gibt es die Moselstraße, das Moselstübchen und den Gasthof Zur Mosel. Wieso eigentlich? Und: Wohin führt überhaupt der Irmgardispfad von den Süchtelner Höhen aus? Fragen wie diese, mit Bezug zu Viersen, Dülken, Süchteln und Boisheim, sind Teil des neuen Viersen-Quiz. Ab Anfang 2020 wird es erhältlich sein, pünktlich zum Stadtjubiläum. Das dafür eigens entworfene Logo soll schon vorher im Stadtbild sichtbar werden: Es verbindet eine in den Stadtfarben Blau und Grün gehaltene 50 mit dem Slogan „Vier sind Viersen“ und den Namen der vier Stadtteile. Quiz, Logo, Familienfest, Ausstellung: Eine Arbeitsgruppe der Stadtverwaltung hat bereits einige Ideen zum Jubiläum gesammelt. „Wir haben auch vor, ein Viersen-Lied komponieren zu lassen“, kündigt Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) an.