Quiz aus Viersen : Welche Tiere verrieten St. Martin in seinem Versteck?

Welche Tiere verrieten St. Martin in seinem Versteck?

Viersen Wegen der Corona-Pandemie wird St. Martin in diesem Jahr nicht wie gewohnt gefeiert. Dennoch gibt es einige Alternativen. Wie gut Sie sich mit den Feierlichkeiten auskennen, können Sie in unserem Quiz testen.

Was trägt der Heilige auf dem Kopf? Wie kommt St. Martin zum Feuer? Und was essen wir zum Fest? In unserem Quiz können Sie ihr Wissen rund um das Martinsfest unter Beweis stellen.