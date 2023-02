Flüchtlingskrise im Kreis Viersen Puffer-Unterkunft bleibt – aber nicht lange

Die Puffer-Unterkunft des Kreises Viersen in Niederkrüchten bleibt vorerst weiter bestehen. Das teilte der Kreis auf Anfrage mit. Ursprünglich war der Betrieb der Einrichtung nur bis Ende Februar vorgesehen. In ihr sind Flüchtlinge untergebracht, für die die Kreiskommunen keinen Platz mehr haben. Das Problem: Der Ukraine-Krieg hat zu deutlich gestiegenen Flüchtlingszahlen geführt; hinzu kommt, dass auch vermehrt Flüchtlinge aus anderen Ländern nach Deutschland kommen. Viele kreisangehörige Kommunen konnten so schnell keine Unterrbingungs-Kapazitäten aufbauen.