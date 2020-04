Corona im Kreis Viersen : „Kinder leiden besonders unter Kontaktsperren“

„Das Ausmaß der seelischen Belastungen bei vielen Kindern und Jugendlichen wird sich in einigen Wochen oder Monaten zeigen“, sagt der Kinderpsychologe Bernhard Moors aus Viersen-Dülken. Foto: Moors

Angesichts von Corona erleben Familien eine nie da gewesene Situation. Sie müssen zu Hause bleiben und das seit Wochen. Soziale Kontrollen werden erschwert. Je länger es dauert, desto größer wird die Belastung.

Schulen geschlossen, Kindertagesstätten ebenfalls – und eine Lösung für alle ist in den kommenden Tagen erst einmal nicht in Sicht. Zumindest werden viele Eltern mit den Einschränkungen die nächsten Wochen so weiterleben müssen.