Kostenpflichtiger Inhalt: Missbrauchsfall in Viersen : Prozess gegen Viersener — Kammer schaut sich Missbrauchsbilder an

Beim Prozessauftakt Ende April hielt sich der Angeklagte eine Mappe vors Gesicht. Foto: dpa/Marcel Kusch

Viersen/Mönchengladbach Mehr als 4000 Fotos und 300 Videos hatten Ermittler im November 2019 bei einem Viersener sichergestellt – die Aufnahmen zeigen sexuellen Missbrauch. Er soll sich an seiner Nichte vergangen haben. Am Montag schaute sich die Kammer beim Landgericht einen Teil der Aufnahmen an.