Wegen fahrlässiger Tötung: Brachter Heilpraktiker ab Freitag vor Gericht

Brüggen/Krefeld Drei Menschen sind im Juli 2016 nach der Behandlung in seinem Krebszentrum gestorben. Nun muss sich der Heilpraktiker wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Es wird ein großes Medieninteresse erwartet.

Ein Heilpraktiker aus Moers muss sich ab Freitag um 9 Uhr vor dem Landgericht Krefeld wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Er soll in seinem Krebszentrum in Brüggen-Bracht drei Menschen durch eine Überdosierung eines experimentellen Wirkstoffes getötet haben.

Konkret wird dem 61-jährigen Angeklagten fahrlässiger Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz in vier Fällen in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung in drei Fällen vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft soll es durch einen Fehler beim Abwiegen zu einer Überdosierung des ­Wirkstoffs in der Infusionslösung gekommen sein. Der Fehler beim Abwiegen sei zustande gekommen, weil die benutzte Waage für das Wiegen von Kleinstmengen nicht geeignet gewesen sei und es auch keine Kontrolle der Dosierung gegeben habe.

Krebszentrum in Brüggen : Prozess gegen Heilpraktiker beginnt am 29. März in Krefeld

Das Biologische Krebszentrum in Bracht war vor allem bei Patienten aus den Benelux-Ländern beliebt. In diesen Ländern gelten strengere Regeln für die heilpraktische Behandlung. Der Heilpraktiker warb seinerzeit auf seiner Internetseite mit den Worten „100 Prozent biologisch“. Nach den ungeklärten Todesfällen wurde die Praxis in Bracht geschlossen. Im Kreis Viersen hat Klaus R. bis zum Abschluss der Ermittlungen Berufsverbot. Was ihn allerdings nicht daran hinderte, es an einem anderen Ort zu versuchen. Er praktizierte im Kreis Wesel. Die Verwaltung sah zunächst keinen Anlass, ein Berufsverbot für seinen Bereich zu erlassen, da R. nur zwei Personen außerhalb des Kreises Wesel betreute. Wenig später wies die Bezirksregierung den Kreis aber zu entsprechenden Schritten an.