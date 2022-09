Haus der Stiftung St. Laurentius in Niederkrüchten : Protestaktion im Pflegeheim erlaubt Besuche nur draußen

Niederkrüchten Das Haus schließt sich einem Aufruf des Verbands Katholischer Pflegeeinrichtungen an. Sie fordern ausreichende Mittel zur Finanzierung der Corona-Schutzmaßnahmen.

Besuche nur draußen möglich – so heißt es am Mittwoch, 7. September, im Alten-Pflegeheim der Stiftung St.-Laurentius in Niederkrüchten-Elmpt. Allerdings ist diese Regelung nur auf eine Stunde zwischen 14 und 15 Uhr beschränkt. Eine größere Einschränkung wollten Heimleiter Herbert Keufner und sein Team Besuchern von Bewohnern der Einrichtung nicht zumuten. Aber mit dieser Stunde, in denen die 96 Bewohner des stationären Bereichs nur draußen Gäste empfangen sollen, will sich die Elmpter Einrichtung einem Protest anschließen: gegen eine ihr auferlegte Bürokratie, die sie als übermäßig empfindet, und gegen mangelnde finanzielle Unterstützung angesichts weiter hohen und personalintensiven Aufwands zum Schutz der Bewohner gegen Corona.