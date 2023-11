Proklamation in Viersen „Volle Kanne mit der Anne in dat Prinzenspiel“

Nach der fulminanten Sessionseröffnung in der vergangenen Woche stand am Freitagabend ein weiteres Highlight im Jubiläumsjahr an. In der vom Technischen Senat und vielen helfenden Händen farbenfroh hergerichteten Festhalle fand die Prinzenproklamation statt. Der Festausschuss hatte gemeinsam mit Roland Zetzen zum Jubiläum ein passendes Lied: „Seit 1958 ist das nicht wunderbar, stellt der Vierscher Festausschuss ein stolzes Prinzenpaar. In all den vielen Jahren mit Glanz und mit Helau, bringen wir das Prinzenpaar zur großen Narrenschau.“ Und so war es auch am Freitag.