Viersen : Dülkens Problem-Poller

Dülken Seit Ende März waren die Absperrungen in Betrieb. Seit 8. April sind sie defekt.

Die versenkbaren Poller am Alten Markt in Dülken sind zurzeit nicht in Betrieb. Ursache ist ein Defekt in der Steuerungselektronik der Anlage. Ende März waren die Poller in Betrieb genommen worden, am 8. April versagten die Poller ihren Dienst. Ein erster Reparaturversuch vor Ostern war nicht erfolgreich – vermutlich liege ein größeres Problem bei der Steuerungselektronik vor, teilte die Stadtverwaltung mit. Das Herstellerunternehmen suche nach dem Fehler. Die Stadt Viersen hofft, dass die Poller in den nächsten Tagen wieder einsatzfähig sind.