Musik in Viersen Probenbesuch bei einem besonderen Chorprojekt

Was das Besondere an seinem Projektchor ist? „Das sind sehr gute Stimmen, und der Chor hat sich zu einer richtigen Familie entwickelt“, sagt der Leiter. Zu dieser Entwicklung beigetragen hat sicher auch das Chorwochenende in Marienstadt, bei dem intensiv an der Stimmbildung gearbeitet wurde und sich die Chormitglieder auch privat besser kennenlernen konnten.