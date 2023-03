Pro und Contra zur Primusschule Debatte über Primus-Schulversuch

Sechs Redner haben in der Aula des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums in Viersen öffentlich über das Bürgerbegehren und die geforderte Verlängerung des Primus-Schulversuchs in Dülken debattiert. An der Modell-Schule können Kinder von der ersten bis zur zehnten Klasse lernen. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Debattierclub Viersen. Das waren die Argumente: