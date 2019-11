Brauchtum in Viersen : Boisheims Prinzenpaar inthronisiert

Brauchtum in Viersen

Das Boisheimer Prinzenpaar Frank I. und Annabelle I. bei ihrer Proklamation in der Burggemeindehalle Brüggen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Frank I. und Annabelle I. wurden in der Burggemeindehalle Brüggen gefeiert.

(jom) Unter tobendem Beifall zog das neue Prinzenpaar der Ki Ka Kai a Boisheim zur Proklamation in die ausverkaufte Burggemeindehalle in Brüggen ein. Die Kürung von Frank I. und Annabelle I. (Steffens) nahmen Bürgermeisterin Sabine Anemüller und Ortsvorsteher Rainer Thielmann vor. Zu Ehren des neuen Prinzenpaares tanzte die Hoseria-Garde unter der Leitung vom Kommandant Marcel Schaath.

Pünklich hatte Präsident Marko Dillikrath die anwesenden Vereine und Gäste zur Proklamation begrüßt. Das scheidende Prinzenpaar dürfte als letzte Amtshandlung noch fünf Mitgliedern den Vereinsorden überreichen: an Franz Groten, Stefan Thoneik, Guido Sieben, Alexander Patzke und Patrik Bongartz. Dann sagten Klaus I. und Gabi I. tschüss. Die Kindertanzgarde der Gesellschaft mit den ganz kleinen Minis bot im Anschluss einen neuen Tanz dar, es folgte der Auftritt der Gummibärenbande.

Erstmals standen die „Flying Lights“ auf der Bühne der Gesellschaft: Sebastian Heller und Miriam Willems boten eine hervorragende LED Show. Die beiden haben sich an der Staatlichen Artistenschule Berlin kennengelernt und standen in den vergangenen zehn Jahren vor allem mit einer Fußballshow im In- und Ausland gemeinsam auf der Bühne.