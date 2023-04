Primusschule in Viersen Noch ein Bürgerentscheid in Viersen?

2022 hatte der Stadtrat mehrheitlich beschlossen, den Schulversuch in Viersen nicht um drei Jahre zu verlängern. Teil des Primus-Konzepts, das an vier weiteren Schulen in NRW erprobt wird: Kinder können von der ersten bis zur zehnten Klasse bleiben, bis zur achten Klasse werden keine Noten vergeben. In Viersen soll die Schule zum Schuljahresbeginn 2023/24 letztmalig Erstklässler aufnehmen, der Schulstandort künftig wieder als Grundschule genutzt werden. Um das zu verhindern, startete die Initiative „Primus ist Zukunft“ ihr Bürgerbegehren.