Primus-Schule Viersen Primus-Initiative unzufrieden mit Termin für Bürgerentscheid

Mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP war 2022 mehrheitlich beschlossen worden, den Primus-Schulversuch nicht zu verlängern. Entspricht der Stadtrat Mitte Mai dem Bürgerbegehren nicht, muss es innerhalb von drei Monaten zum Bürgerentscheid kommen. In Viersen ist das eine Abstimmung per Briefwahl. In den Unterlagen für den Haupt- und Finanzausschuss in der kommenden Woche schlägt die Stadtverwaltung dafür einen zeitlichen Rahmen vor: Der Rat setzt dann den Termin für den Bürgerentscheid und somit Tag und Zeit, bis wann der Stimmbrief bei der Bürgermeisterin eingegangen sein muss, auf Mittwoch, 9. August, 16 Uhr, fest. „Das finden wir bedenklich, damit sind wir sehr unzufrieden“, sagt Stefan Winz von „Primus ist Zukunft“. Denn: Bis zum 4. August sind Sommerferien, das Wahlverfahren falle also in eine Zeit, in der „man viele Leute, die das Thema betrifft, nicht erreicht“.