Theater in Brüggen : So war die Uraufführung vom Niederrheintheaters

Brüggen Im ausverkauften Innenhof von Burg Brüggen feierte das neue Stück des Niederrheintheaters seine Premiere. Hundert Besucher genossen den lauen Sommerabend. Publikumsliebling: die Putzfrau mit dem russischen Akzent.

Die Premiere in Brüggen ist ausverkauft, hundert Besucher füllen den Innenhof der Burg. Darunter Josef und Anke Niggemeier aus Witten , die Urlaub in Brüggen machen und sich spontan dazu entschieden haben, zwei Karten für die Komödie zu kaufen: „Wir sind eigentlich keine Theaterbesucher, aber die Location sah sehr interessant aus. Wir finden es auch sehr angenehm, dass wir draußen sitzen können“, sagen die beiden. Birgit Mestrom und Dorothee Kolanus gehen dagegen gerne und oft ins Theater: „Wir sind Hospizbegleiter bei Zapuh Grenzland in Brüggen und besuchen Theaterstücke als Pendant zur Sterbebegleitung. Für die Leichtigkeit im Leben.“ Auch die beiden sind mehr als begeistert vom Veranstaltungsort: „Die Location ist ein Traum, und auch das Open-Air-Konzept ist total toll. Das sollte es öfter geben“, sagen sie.

Termine Weitere Aufführungen werden am 13., 20., 22. und 23. Juli jeweils um 20 Uhr vor der Burg Brüggen gespielt. Bei Regen wird das Stück in den Burgsaal verschoben.

Während der Aufführung wurde der gesamte Innenhof für das Theaterstück genutzt und so mancher Besucher in erster Reihe durfte sich über Überraschungen freuen, als Ehemann David die Klamotten seiner Frau aus Rache aus dem Fenster wirft. Dass sich Michael Koenen in seiner Rolle als David, Verena Bill als Ehefrau Sophie und Nadine Schaub in ihrer Rolle als Frau Bobrow, ebenfalls im Innenhof der Burg wohlfühlen, kann der Zuschauer schnell bemerken. Sophie, die ein außergewöhnlicher, facettenreicher Charakter ist, wird von Verena Bill mit der bewussten Nutzung der Stimme und vor allem durch lebendige Mimik und Bewegung perfekt repräsentiert. Mit ebenfalls viel Lebendigkeit und Authentizität überzeugt Michael Koenen, der David spielt. Nadine Schaub begeistert als Frau Bobrow mit einem beinahe perfekten russischen Akzent und ausgeprägter Mimik, die es dem Publikum ermöglicht, Frau Bobrows Gedanken aus dem Gesicht abzulesen.