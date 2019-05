Fest in Viersen : Blaues Licht für den Bismarckturm

Viersen Der Viersener Verschönerungsverein plant ein Fest rund um das Wahrzeichen am Hohen Busch. Dazu gehört auch ein Lichtkonzept.

Marc Tappiser ist mit dem Testergebnis zufrieden. Am Mittwochabend haben der Vorsitzende des gemeinnützigen Verschönerungsvereins Viersen (VVV) und neun Helfer probeweise den Bismarckturm am Hohen Busch blau illuminiert. „Das sieht unglaublich genial aus, sehr mystisch“, sagt der 31-Jährige. Zwölf Scheinwerfer hatten sie an ein Stromaggregat angeschlossen, „wir hatten das auf einem Baufahrzeug in den Wald gefahren“. Eine Seite des Turms sei so beleuchtet worden. Am Freitag, 2. August, sollen dann abends 50 Lampen das Viersener Wahrzeichen ringsrum anstrahlen: Beim ersten Fest am Bismarckturm, das der VVV „Otto“ getauft hat.