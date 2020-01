Dülken : Orientflug vom Airport Dülken-Pollhütte

Die Orpeheumsbrüder fliegen in den Orient, um dort an einem Sängerwettstreit teilzunehmen. Fotos (3): Jörg Knappe. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Der Chor des Orpheum begeisterte sein Publikum im vollbesetzten Bürgerhaus mit der Premiere der neuen Saison.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Macht die Herzen auf!“ rief der Chor des Orpheum seinem Publikum im vollbesetzten Dülkener Bürgerhaus zur Premiere der neuen Spielsaison zu. „Ob Tradition oder Moderne, es leuchten die Orpheums-Sterne! Dank für eure Freude und euren Applaus!“ Dann begrüßte Günther Kamp, Präsident der Großen Karnevalsgesellschaft Orpheum, die im vergangenen Jahr ihren 150. Geburtstag gefeiert hatte, die Gäste und wünschte ihnen „ebenso viel Spaß, wie ihn die Mitspieler haben“.

Dülkener Tradition stand wie immer am Beginn des Abends: Diesmal war es das „Eiertittschen in Dölke“, das André Schmitz zum Thema seines „Aat Dölker Stöckske“ machte. Doch erstmal gab es ein chaotisches Hin und Her in der gemütlichen Gaststätte. Es ging dabei auch um die Zukunft des Bürgerhauses, das alle Orpheumsbrüder unbedingt erhalten haben möchten, das Publikum klatschte tosend Beifall. „Es soll für noch mehr Vereine da sein, und wir wollen auch im nächsten Jahr hier wieder Premiere feiern.“

Info Noch Karten für die folgenden Abende Für die weiteren acht Abende des Orpheum am 24., 25. und 31. Januar, am 1., 7. und 8. Februar sowie am 14. und 15. Februar gibt es noch Karten. Unter der Ticket-Hotline 0178-4060943 nimmt Ulf Jansen gerne Bestellungen entgegen.

Dann kam der Osterhase und brachte gekochte Eier, jeder der anwesenden Gäste, auch das Viersener Ehepaar Sauerbrei, erhielt ein Ei. Drickes, Organisator des Wettbewerbs, erklärte noch einmal die Regel, dann ging es los mit dem Tittschen, bei dem jeweils ein Ei heil bleiben musste. Und als der Sieger ein riesiges Ei als Siegpreis erhält, singt der Chor „Hier kommt der Eiermann“.

Bis zum nächsten Auftritt lud die Orpheums-Band Clockwise mit Hans-Peter Faßbender die Gäste zum Schunkeln ein, was herzlich angenommen wurde, alle schunkelten und sangen die bekannten Kölsche Karnevalslieder mit.

Im Bühnenstück, dessen erster Akt wegen der Länge vor das Intermezzo vorgezogen wurde, rauften sich die Orpheumsbrüder um ihre Teilnahme am Flug der Sultan Air in den Orient. Dort wollten die Sänger an einem Sängerwettstreit teilnehmen – selbstverständlich ohne Viersener. Vom gerade eröffneten Airport Dülken Pollhütte international sollte der Jungfernflug gehen.

Doch immer wieder singen alle, Angelo darf seine Gitarre mitnehmen, zwei Stewardessen nehmen ihren Dienst auf – und endlich landet die Maschine, um die Sänger aufzunehmen, die noch einmal „1001 Nacht“ singen, um ihre Angst zu verdecken.

Nach der Pause stellte Günther Kamp zunächst die tüchtige Bühnentruppe vor, die seit September dreimal die Woche an allem gearbeitet hatte: Flugplatz und Flugzeug ebenso wie die Gaststätte und das ganze Drumherum. Dann ging es zum Intermezzo in den Rockerclub „MC Orpheum Dülken“, der seinen amerikanischen Ober-Boss „Crawl the Warrior King“, Gründer und Anführer des weltweit operierenden Rockerclubs Orpheum, erwartete. Blitzeblank muss der Treffpunkt sein, der Motorroller muss anspringen. Der King will sich sein deutsches Chapter anschauen und nach dem Rechten sehen – was natürlich nicht ohne das gewohnte Chaos mit Unordnung und Dreck und viel Gesang abgeht.

Der letzte Auftritt des Orpheum-Chors führte nun endgültig zum „Abenteuer Orient“, dem zweiten Akt des Bühnenstücks. Als erstes kam ein Mann auf einem fliegenden Teppich, dann trudelten langsam die Orpheums-Touristen ein und sangen „Schön war die Zeit, fern so fern dem Heimatland“, denn sie hatten nach einem turbulenten Flug eine fantastische Konzertreise durch das Land im Orient gemacht und dabei das Land und viele Leute kennengelernt.

Ein Sultan gab ein Solo, seine Männer sangen ebenso mit wie die Orpheums-Touristen. Dann kamen viele bekannte 1001-Nacht-Figuren, die sich um die Touristen scharten und ihnen ein wenig die Angst vor dem Fremden nahmen. Auch ein Medicus war dabei, wie dort der Arzt heißt, um den Orpheumsbrüdern zu helfen.

Am gerade eröffnetet Airport Dülken Pollhütte international musste noch sauer gemacht werden. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Die Orpheumsband Clockwise mit Hans-Peter Faßbender spielte bekannte Kölsche Karnevalslieder. Foto: Knappe, Joerg (jkn)