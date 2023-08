Premiere in Viersen So lief der erste Sozialmarkt

So viel vorweg: Soziales Engagement tut gut. Das ergab eine nicht repräsentative Umfrage auf dem ersten Sozialmarkt in Viersen. Auf die Frage, was das Ehrenamt den ehrenamtlich tätigen Menschen bedeutet, kamen solche Antworten: „Wenn ich das Strahlen der Menschen sehe und wie sie sich freuen, geht bei mir das Herz auf“, sagt Karl Ungerechts. „Es gibt mir Kraft“, so Helga Hoever. Die Beiden sind Ehrenamtler im evangelischen Altenzentrum „Haus im Johannistal“. Ulrike Reemers engagiert sich seit 13 Jahren in Theresienheim: „Wir können anderen etwas zurückgeben. Mit unterschiedlichen Menschen zu tun zu haben, macht Spaß. Deren positives Feedback ist mehr wert als alles Materielles.“